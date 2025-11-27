Юлия Коваленко: «Я люблю, когда потеплее, но практика показывает, что результаты у меня лучше в мороз»

Биатлонистка Коваленко: практика показывает, что результаты у меня лучше в мороз.

Биатлонистка Юлия Коваленко (Шеллер) оценила итоги спринта на этапе Альфа-Банк Кубка России в Ханты-Мансийске, где заняла пятое место.

Победу одержала Анна Сола из Беларуси.

«Тренеры сначала меня по Инне Терещенко вели, потом говорили, как бежит Маргарита Болдырева, а затем вообще информацию по дистанции не давали. Но мне не сложно было – напротив, я была даже рада, что стартовала под таким ранним номером.

На улице мороз, а у меня мышцы после пристрелки разогретыми были. Старалась просто работать по самочувствию, всего лишь третья гонка в сезоне, пока форма не идеальная. С учетом того, что у нас постоянно была теплая температура, даже на вкатке, непривычно было бежать именно по дыханию.

Я люблю, когда потеплее, но практика показывает, что результаты у меня лучше в мороз. Минус 15-17 градусов – в такую погоду мы стартуем всегда, опасений, что гонку отменят, не было», – сказала Коваленко.