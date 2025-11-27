  • Спортс
  • Юлия Коваленко: «Я люблю, когда потеплее, но практика показывает, что результаты у меня лучше в мороз»
Юлия Коваленко: «Я люблю, когда потеплее, но практика показывает, что результаты у меня лучше в мороз»

Биатлонистка Юлия Коваленко (Шеллер) оценила итоги спринта на этапе Альфа-Банк Кубка России в Ханты-Мансийске, где заняла пятое место.

Победу одержала Анна Сола из Беларуси.

«Тренеры сначала меня по Инне Терещенко вели, потом говорили, как бежит Маргарита Болдырева, а затем вообще информацию по дистанции не давали. Но мне не сложно было – напротив, я была даже рада, что стартовала под таким ранним номером.

На улице мороз, а у меня мышцы после пристрелки разогретыми были. Старалась просто работать по самочувствию, всего лишь третья гонка в сезоне, пока форма не идеальная. С учетом того, что у нас постоянно была теплая температура, даже на вкатке, непривычно было бежать именно по дыханию.

Я люблю, когда потеплее, но практика показывает, что результаты у меня лучше в мороз. Минус 15-17 градусов – в такую погоду мы стартуем всегда, опасений, что гонку отменят, не было», – сказала Коваленко. 

Опубликовал: Ян Мельник
Источник: «Чемпионат.com»
logoКубок России
logoсборная России жен
Маргарита Болдырева
Инна Терещенко
Юлия Коваленко (Шеллер)
