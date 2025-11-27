Дмитрий Васильев: «Когда наш биатлон переформатируется в коммерческий формат, я думаю, что мировой биатлон сам к нам приедет»

Васильев считает, что звезды биатлона приехали бы на коммерческие турниры в РФ.

Двукратный олимпийский чемпион Дмитрий Васильев уверен, что формат российского биатлона поменяется на коммерческий.

В частности, он привел в пример Международную лигу клубного биатлона (МЛКБ), соревнования которой прошли в Ханты-Мансийске 22-23 ноября с участием россиян и белорусов.

«Когда весь наш биатлон переформатируется в коммерческий формат, а я в этом практически не сомневаюсь, я думаю, что наш биатлон вообще не будет страдать от отсутствия международных стартов, потому что сам мировой биатлон к нам приедет.

Нам не нужно будет даже никуда ехать, потому что когда призы будут на уровне Кубка мира, а идут разговоры о том, чтобы сравнять эти показатели, а потом даже увеличить, многие биатлонисты попросту отправятся к нам. В России же интересно, хорошо, мы лучше всех умеем проводить соревнования и принимать гостей.

Я все время ставлю пример КХЛ в этом контексте. Потому что раньше проходил чемпионат России, который был немного пресноватым, а сейчас КХЛ включает в себя множество интересных матчей. Да, уровень немного упал во время СВО, но все равно остается высоким. Игроки к нам приезжают из НХЛ, из Европы из разных лиг. Примерно то же самое мы хотим сделать и с биатлоном, чтобы это был не российский, а международный формат. И чтобы к нам приезжали мировые звезды биатлона. Я уверен, что так все и будет», – сказал Васильев.

Россияне отстранены от соревнований Международного союза биатлонистов (IBU) с 2022 года.