Елизавета Фролова: «Я исправила свою несчастную стойку, которая была отвратительной»

Биатлонистка Фролова: я исправила свою несчастную стойку, она была отвратительна.

Биатлонистка Елизавета Фролова высказалась о серебре на этапе Альфа‑Банк Кубка России в Ханты-Мансийске.

Фролова стала второй в спринте, победила белоруска Анна Сола.

– Я бы не сказала, что это неожиданный результат. У меня была достаточно неплохая подготовка, просто на других стартах не получалось все это совместить со стрельбой. Я исправила свою несчастную стойку, которая до этого была отвратительной.

– Как патроны себя вели?

– У меня была довольно плотная стрельба. Патроны, которые были у меня, работали достаточно кучно. Поэтому с этим не было проблем, все зависело от меня, точно не от патронов, – ответила Фролова.