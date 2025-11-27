Анна Сола: «Не первый год бегаю в России, знаю, что такое российские морозы. Научилась утепляться»

Анна Сола: температура во время спринта была для меня комфортной.

Белорусская биатлонистка Анна Сола заявила, что привыкла к морозам во время соревнований в России.

Сола с одним промахом одержала победу в спринте на этапе Кубка России в Ханты-Мансийске. Во время гонки столбик термометра опустился до минус 18 градусов по Цельсию.

«Я не первый год бегаю в России, знаю, что такое российские морозы, научилась утепляться. Поэтому для меня это была комфортная температура», – сказала спортсменка.

«По самочувствию, по стрельбе, по скольжению лыж – все было хорошо, именно к такому я должна стремиться в каждой гонке. Считаю, что сезон неплохо открыла.

Знаю, что многие спортсменки в такую погоду замерзают, но мне было максимально комфортно, ни малейшего дискомфорта не испытала. Сегодня соревновалась сама с собой, так как из всех девочек, которые сильнее всех ходом, я стартовала первой. Так что сегодня не меня вели, а по мне», – цитирует Солу «Чемпионат.com» .