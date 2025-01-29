Самуэльссон о расширенной квоте у норвежцев на чемпионате мира: «Немного странно, что у них шесть спортсменов на старте. Это правило нужно обсудить»

Самуэльссон высказался против расширенной квоты у норвежцев на чемпионате мира.

Стандартная квота на гонки чемпионата мира по биатлону – четыре спортсмена от одной страны. Однако если в топ-15 общего зачета Кубка мира больше четырех представителей одной страны, она может выставить пять атлетов. Кроме того, победители прошлогоднего ЧМ обладают личной квотой в соответствующих гонках.

Таким образом, мужская сборная Норвегии может заявлять шесть спортсменов на личные гонки чемпионата мира в Ленцерхайде.

– Немного странно, что у норвежцев шесть спортсменов на старте, в то время как у всех остальных – по четыре.

В этом нет ничего несправедливого, потому что норвежцы очень хороши. Но это правило нужно обсудить.

– Ты собираешься поднять эту тему?

– Да. Я думаю, мы поговорим об этом, – сказал швед Себастьян Самуэльссон , который возглавляет комиссию спортсменов Международного союза биатлонистов (IBU ).