Виктория Сливко: «Немного приболела, первый Кубок России без меня. Но дальше собираюсь бороться в каждой гонке»

Виктория Сливко пропускает первый этап Кубка России.

Биатлонистка Виктория Сливко сообщила, что из-за болезни не участвует в первом этапе Кубка России в Ханты-Мансийске.

Первый этап проходит с 27 по 30 ноября. В программе – спринты и гонки преследования.

«Друзья, я немного приболела. Первый Кубок России без меня. Но дальше я собираюсь бороться в каждой гонке и показывать вам красивую борьбу. Берегите себя», – написала спортсменка в телеграм-канале.