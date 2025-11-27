Виктория Сливко: «Немного приболела, первый Кубок России без меня. Но дальше собираюсь бороться в каждой гонке»
Виктория Сливко пропускает первый этап Кубка России.
Биатлонистка Виктория Сливко сообщила, что из-за болезни не участвует в первом этапе Кубка России в Ханты-Мансийске.
Первый этап проходит с 27 по 30 ноября. В программе – спринты и гонки преследования.
«Друзья, я немного приболела. Первый Кубок России без меня. Но дальше я собираюсь бороться в каждой гонке и показывать вам красивую борьбу. Берегите себя», – написала спортсменка в телеграм-канале.
Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: телеграм-канал Сливко
