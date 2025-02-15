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Шипулин о том, что он якобы хочет уйти из Госдумы: «Это все выдумки, я никаких комментариев не давал. Хочется обратиться к журналистам, чтобы проверяли информацию»

Антон Шипулин назвал выдумками информацию о том, что он намерен покинуть Госдуму.

Чемпион мира по биатлону является депутатом с 2019 года. 

В ноябре 2024 года издание Ura.ru сообщило, что экс-биатлонист не планирует переизбираться в Госдуму на новый срок, поскольку «делать там нечего», и идут переговоры о его переходе в исполнительную власть. При этом они ссылались на источники в окружении спортсмена. 

«Ни одного комментария я не давал. Хочется обратиться к уважаемым журналистам, чтобы они проверяли информацию.

Меня уже и уволили из Госдумы, и назначили на должность министра спорта, и в законодательное собрание. Я такой информации никому не предоставлял, поэтому это все выдумки. Не знаю, кому это выгодно», – сказал Шипулин. 

Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: ТАСС
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