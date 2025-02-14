Антон Бабиков: «Логинов набегает сейчас 70–90 км в неделю кроссом. Я чуть поменьше, мне нужно больше лыжной работы»

Биатлонисты Бабиков и Логинов рассказали о беговых тренировках.

«Логинов набегает сейчас 70–90 км в неделю кроссом. Я чуть поменьше, мне нужно больше лыжной работы. Это достаточно простой вид подготовки, он координационно не такой сложный, как лыжи.

В каком‑то смысле ты опорно‑двигательным аппаратом отдыхаешь от координационной работы. Мы любим кросс, нам нравится бегать, это не составляет труда», — сказал Бабиков .

«Я из тех биатлонистов, которые не понимают, как можно не бегать зимой. Для меня кросс — это как минимум инерционная работа», — отметил Логинов.