Антон Бабиков: «Логинов набегает сейчас 70–90 км в неделю кроссом. Я чуть поменьше, мне нужно больше лыжной работы»
Биатлонисты Бабиков и Логинов рассказали о беговых тренировках.
«Логинов набегает сейчас 70–90 км в неделю кроссом. Я чуть поменьше, мне нужно больше лыжной работы. Это достаточно простой вид подготовки, он координационно не такой сложный, как лыжи.
В каком‑то смысле ты опорно‑двигательным аппаратом отдыхаешь от координационной работы. Мы любим кросс, нам нравится бегать, это не составляет труда», — сказал Бабиков.
«Я из тех биатлонистов, которые не понимают, как можно не бегать зимой. Для меня кросс — это как минимум инерционная работа», — отметил Логинов.
Опубликовал: Антон Пилясов
Источник: Матч ТВ
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