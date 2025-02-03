Оргкомитет Кубка сильнейших спортсменов официально утвердил проведение гонок в белорусских Раубичах
Оргкомитет утвердил проведение Кубка сильнейших по биатлону в Раубичах.
Об этом сообщил председатель Белорусской федерации биатлона (БФБ) Андриан Цыбульский.
Турнир запланирован на 15-23 февраля. В программе – спринт, гонка преследования, индивидуальная гонка, масс-старт и смешанные эстафеты. Ранее сообщалось, что из‑за погодных условий старты могут перенести в Россию.
«Собрание утвердило проведение соревнований. Прогноз погоды благоприятный, круг 2,5 км, можно и сейчас проводить соревнования. Сейчас подготовимся к турниру, сделаем большой круг. Все запланированные гонки состоятся, все будет хорошо», – сказал Цыбульский.
Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: Матч ТВ
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