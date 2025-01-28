Лагрейд о лидерстве в общем зачете: «Получить желтую майку – совершенно особенный момент. Хочу бросить вызов Йоханнесу Бо, пока он не завершил карьеру»

Лагрейд заявил, что с нетерпением ждет борьбу с Йоханнесом Бо в общем зачете.

Сейчас норвежский биатлонист Стурла Хольм Лагрейд возглавляет общий зачет Кубка мира, его соотечественник Йоханнес Бо отстает на 48 очков.

– Что ты почувствовал, когда снова надел желтую майку после стольких лет борьбы с Йоханнесом?

– Для меня это был совершенно особенный момент – получить желтую майку после пятничного спринта. Йоханнес доминирует в биатлоне много лет, но я хочу бросить ему вызов, пока он еще не завершил карьеру. То, что я получил желтую майку сейчас, означает, что я могу продолжать бороться до самых последних гонок, как 4 года назад, и я с нетерпением жду эту борьбу!

– Все, кто был рядом с тобой, улыбались: здорово, когда в твоей команде тебя поддерживают и в горе, и в радости?

– Да, сильный командный дух, я считаю, – это альфа и омега! Так создается безопасное пространство, в котором можно получить и поддержку, и мотивацию для соревнований – в таких условиях и получается расти. Мы всегда поддерживаем друг друга, когда что-то идет не так, но в то же время подталкиваем к новым высотам.

– В стрельбе ты снова на высоте – что-то изменилось с прошлого сезона?

– Я понял, что чем проще, тем лучше. Я стараюсь себя не накручивать и просто делаю свое дело на рубеже – и, кажется, такой подход работает! Единственная перемена с прошлого сезона – новая ложа, с которой я быстрее стреляю из положения стоя и могу сэкономить пару драгоценных секунд.

– В Антхольце у тебя была пара отличных выступлений. Ты в восторге от перспектив, которые открываются перед тобой в 2026-м?

– Я жду не дождусь Олимпиады, особенно после такого чудесного уикенда! Чувствую, что я наконец понял Антхольц, понял, как добиваться здесь успеха – как раз вовремя, за год до Олимпиады .

– Когда Тарьей победил в общем зачете, тебе было 13 лет – ты мог вообразить, что вы не только будете в одной команде, но и не раз вместе подниметесь на подиум?

– 13-летний Стурла был мечтателем и много чего мог нафантазировать, но я уверен: он был бы в шоке, если бы увидел меня сейчас! Тарьей всегда был моим кумиром, и так близко с ним познакомиться – это честь для меня. С тех пор, как он объявил о своем уходе, я ценю каждый раз, когда мы поднимаемся на подиум вместе. Этого парня я точно запомню, и не только как спортсмена, но и, что важнее, как человека, – сказал Лагрейд.