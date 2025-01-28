Лагрейд о лидерстве в общем зачете: «Получить желтую майку – совершенно особенный момент. Хочу бросить вызов Йоханнесу Бо, пока он не завершил карьеру»
Сейчас норвежский биатлонист Стурла Хольм Лагрейд возглавляет общий зачет Кубка мира, его соотечественник Йоханнес Бо отстает на 48 очков.
– Что ты почувствовал, когда снова надел желтую майку после стольких лет борьбы с Йоханнесом?
– Для меня это был совершенно особенный момент – получить желтую майку после пятничного спринта. Йоханнес доминирует в биатлоне много лет, но я хочу бросить ему вызов, пока он еще не завершил карьеру. То, что я получил желтую майку сейчас, означает, что я могу продолжать бороться до самых последних гонок, как 4 года назад, и я с нетерпением жду эту борьбу!
– Все, кто был рядом с тобой, улыбались: здорово, когда в твоей команде тебя поддерживают и в горе, и в радости?
– Да, сильный командный дух, я считаю, – это альфа и омега! Так создается безопасное пространство, в котором можно получить и поддержку, и мотивацию для соревнований – в таких условиях и получается расти. Мы всегда поддерживаем друг друга, когда что-то идет не так, но в то же время подталкиваем к новым высотам.
– В стрельбе ты снова на высоте – что-то изменилось с прошлого сезона?
– Я понял, что чем проще, тем лучше. Я стараюсь себя не накручивать и просто делаю свое дело на рубеже – и, кажется, такой подход работает! Единственная перемена с прошлого сезона – новая ложа, с которой я быстрее стреляю из положения стоя и могу сэкономить пару драгоценных секунд.
– В Антхольце у тебя была пара отличных выступлений. Ты в восторге от перспектив, которые открываются перед тобой в 2026-м?
– Я жду не дождусь Олимпиады, особенно после такого чудесного уикенда! Чувствую, что я наконец понял Антхольц, понял, как добиваться здесь успеха – как раз вовремя, за год до Олимпиады.
– Когда Тарьей победил в общем зачете, тебе было 13 лет – ты мог вообразить, что вы не только будете в одной команде, но и не раз вместе подниметесь на подиум?
– 13-летний Стурла был мечтателем и много чего мог нафантазировать, но я уверен: он был бы в шоке, если бы увидел меня сейчас! Тарьей всегда был моим кумиром, и так близко с ним познакомиться – это честь для меня. С тех пор, как он объявил о своем уходе, я ценю каждый раз, когда мы поднимаемся на подиум вместе. Этого парня я точно запомню, и не только как спортсмена, но и, что важнее, как человека, – сказал Лагрейд.
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