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Смольский о промахе в спринте: «Отложил последний выстрел в надежде его закрыть. Где‑то в мыслях уже убегал на дистанцию»

Антон Смольский объяснил причину промаха в спринте на Кубке Содружества в Демино.

Белорусский биатлонист занял второе место.

«Гонка неплохая. Единственный промах? Я отложил последний выстрел в надежде его закрыть, но все же промахнулся. Где‑то в мыслях уже убегал на дистанцию. Ни ветер, ни скользкий ковер не сыграли никакой роли.

В неплохом состоянии нахожусь, но сегодня было сложное скольжение для всех. Не сказать, что у кого‑то преимущество», – сказал Смольский.

Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: Матч ТВ
сборная Беларуси
Антон Смольский
logoКубок Содружества
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