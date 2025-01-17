Смольский о промахе в спринте: «Отложил последний выстрел в надежде его закрыть. Где‑то в мыслях уже убегал на дистанцию»

Антон Смольский объяснил причину промаха в спринте на Кубке Содружества в Демино.

Белорусский биатлонист занял второе место.

«Гонка неплохая. Единственный промах? Я отложил последний выстрел в надежде его закрыть, но все же промахнулся. Где‑то в мыслях уже убегал на дистанцию. Ни ветер, ни скользкий ковер не сыграли никакой роли.

В неплохом состоянии нахожусь, но сегодня было сложное скольжение для всех. Не сказать, что у кого‑то преимущество», – сказал Смольский.