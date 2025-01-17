Латыпов о мотивации: «Было бы просто стыдно уезжать из дома ради того, чтобы бегать вполсилы. Нельзя зацикливаться на том, что мы не бегаем на крупных соревнованиях»
С марта 2022 года россияне не выступают на соревнованиях под эгидой Международного союза биатлонистов (IBU).
«Стало ли в этом сезоне проще, чем год назад, или сложнее? Если вы имеете в виду мотивацию, она всегда есть. Это ведь зависит от того, какие ты цели перед собой ставишь. Когда есть цель стать в чем-то лучше, сильнее, это в любом случае толкает вперед.
Мне кажется, нельзя зацикливаться на том, что мы не бегаем на крупных соревнованиях. Я больше склонен к тому, чтобы находить положительные моменты в той ситуации, которая есть, и быть готовым ко всему, что может произойти», – сказал трехкратный олимпийский призер Латыпов.
Биатлонист отметил, что можно бегать экономно, не напрягаясь сверх меры, но психологически от этого легче не станет.
«Да и веселее тоже не станет. К тому же есть семья, которая большей частью вдалеке, растут дети, для которых я хочу быть примером, и было бы просто стыдно уезжать из дома ради того, чтобы бегать вполсилы», – добавил Латыпов.
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