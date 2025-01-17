Латыпов о мотивации: «Было бы просто стыдно уезжать из дома ради того, чтобы бегать вполсилы. Нельзя зацикливаться на том, что мы не бегаем на крупных соревнованиях»

Эдуард Латыпов считает, что нельзя зацикливаться на отстранении биатлонистов.

С марта 2022 года россияне не выступают на соревнованиях под эгидой Международного союза биатлонистов (IBU).

«Стало ли в этом сезоне проще, чем год назад, или сложнее? Если вы имеете в виду мотивацию, она всегда есть. Это ведь зависит от того, какие ты цели перед собой ставишь. Когда есть цель стать в чем-то лучше, сильнее, это в любом случае толкает вперед.

Мне кажется, нельзя зацикливаться на том, что мы не бегаем на крупных соревнованиях. Я больше склонен к тому, чтобы находить положительные моменты в той ситуации, которая есть, и быть готовым ко всему, что может произойти», – сказал трехкратный олимпийский призер Латыпов .

Биатлонист отметил, что можно бегать экономно, не напрягаясь сверх меры, но психологически от этого легче не станет.

«Да и веселее тоже не станет. К тому же есть семья, которая большей частью вдалеке, растут дети, для которых я хочу быть примером, и было бы просто стыдно уезжать из дома ради того, чтобы бегать вполсилы», – добавил Латыпов.