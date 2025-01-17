  • Спортс
  • Биатлон
  • Новости
  • Латыпов о мотивации: «Было бы просто стыдно уезжать из дома ради того, чтобы бегать вполсилы. Нельзя зацикливаться на том, что мы не бегаем на крупных соревнованиях»
2

Латыпов о мотивации: «Было бы просто стыдно уезжать из дома ради того, чтобы бегать вполсилы. Нельзя зацикливаться на том, что мы не бегаем на крупных соревнованиях»

Эдуард Латыпов считает, что нельзя зацикливаться на отстранении биатлонистов.

С марта 2022 года россияне не выступают на соревнованиях под эгидой Международного союза биатлонистов (IBU).

«Стало ли в этом сезоне проще, чем год назад, или сложнее? Если вы имеете в виду мотивацию, она всегда есть. Это ведь зависит от того, какие ты цели перед собой ставишь. Когда есть цель стать в чем-то лучше, сильнее, это в любом случае толкает вперед.

Мне кажется, нельзя зацикливаться на том, что мы не бегаем на крупных соревнованиях. Я больше склонен к тому, чтобы находить положительные моменты в той ситуации, которая есть, и быть готовым ко всему, что может произойти», – сказал трехкратный олимпийский призер Латыпов.

Биатлонист отметил, что можно бегать экономно, не напрягаясь сверх меры, но психологически от этого легче не станет.

«Да и веселее тоже не станет. К тому же есть семья, которая большей частью вдалеке, растут дети, для которых я хочу быть примером, и было бы просто стыдно уезжать из дома ради того, чтобы бегать вполсилы», – добавил Латыпов.

Опубликовано: Ян Мельник
Источник: RT
logoЭдуард Латыпов
logoсборная России
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Читайте новости биатлона в любимой соцсети
Рекомендуем
Главные новости
Кубок Содружества. Спринт. Халили стартует 3-й, Смольская – 7-й, Сола – 9-й, Резцова – 28-й, Сливко – 33-й, Наталия Шевченко – 37-й
5сегодня, 06:00
Кубок мира. Эстафета. Фийон-Майе и Жаклен выступят за Францию, Лагрейд и братья Бо – за Норвегию, Понсилуома и Самуэльссон – за Швецию
10сегодня, 06:25
Губерниев об Олимпиаде-2026: «Подвижки могут быть, но, судя по всему, у нас будет минимальный состав на Игры – без лыж, биатлона и хоккея»
4сегодня, 06:04
Кубок Содружества. Спринт. Смольский стартует 4-м, Латыпов – 6-м, Халили – 7-м, Серохвостов – 18-м, Бабиков – 20-м, Логинов – 23-м
2вчера, 21:30
Ульдал снялся с этапа Кубка мира в Рупольдинге из-за проблем с желудком
1вчера, 20:30
Кубок мира. Общий зачет. Пройс продолжает лидировать, Жанмонно – 2-я, Эльвира Оберг – 3-я
52вчера, 15:17
Жанмонно одержала восьмую победу в карьере, у Пройс – 22-й подиум, у Басерги – первый
5вчера, 15:09
Кубок мира. Индивидуальная гонка. Лампич была быстрейшей на лыжне, Эльвира Оберг проиграла 13 секунд, Жанмонно и Пройс – по 30
6вчера, 14:59
⚡️ Кубок мира. Жанмонно выиграла индивидуальную гонку, Пройс – 2-я, Басерга – 3-я, Эльвира Оберг – 7-я
87вчера, 14:40
Дмитрий Губерниев: «Российским биатлонистам важно вернуться на международную арену сильными. Было очевидно, что отстранение отбросит нас назад»
5вчера, 12:39
Ко всем новостям
Последние новости
Экс-глава медиаслужбы СБР Бойцов: «Зайцева сама вычислила, что я пошел на СВО, и мне написала. Биатлонная семья очень поддерживает»
116 минут назад
Кубок IBU. Шово, Гальмас Полен, Юхансен, Скар, Эрдал, Ойгард, Твиннерайм выступят в спринте
сегодня, 01:16
Кубок IBU. Фрей, Аспенес, Ломбардо, Гиро-Пуайо, Паульсен, Баккен выступят в спринте
сегодня, 01:06
Кубок мира. Зачет индивидуальных гонок. Жанмонно лидирует, Пройс – 2-я, Халварссон – 3-я
вчера, 15:24
Кубок наций. Франция лидирует, Норвегия – 2-я, Швеция – 3-я
215 января, 16:15
Кубок мира. Зачет индивидуальных гонок. Стремсхайм лидирует, Сорум – 2-й, Лагрейд – 3-й
15 января, 16:08
Кубок IBU. Короткая индивидуальная гонка. Эрдал победила, Гальмас Полен – 2-я, Меркушина – 3-я
15 января, 14:00
Кубок IBU. Баккен победил в короткой индивидуальной гонке, Аспенес – 2-й, Фрей – 3-й
315 января, 10:51
Расписание пятого этапа Кубка IBU в Брезно-Осрблье
115 января, 06:01
Кубок наций (жен). Франция продолжает лидировать, Швеция – 2-я, Германия – 3-я
312 января, 15:29
Рекомендуем