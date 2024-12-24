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Михаил Шашилов: «Может быть, у Падина есть проблема, но у нас с ним нет. Когда его брали третьим тренером, ему сказали, что будут сложности»

Михаил Шашилов заявил, что у него нет разногласий с Андреем Падиным.

Ранее издание «РБ Спорт» сообщило, что тренер женской сборной России по биатлону Андрей Падин де-факто отстранен от работы с командой из-за «коренных разногласий» со старшим тренером Шашиловым.

«Никаких проблем у меня с Падиным нет. Не могу понять, откуда это взялось. Андрей Викторович сам придумал, что ли? В Центре спортивной подготовки Свердловской области всего два тренера – Шашилов и Загурский. Свердловск за него платить не будет.

Может быть, у Падина есть проблема, но у нас с ним нет. 26 декабря он будет в Сочи на сборе со Сливко. В Рязани будут коммерческие соревнования, где буду я, Загорский и Охотников.

Падин приедет уже на следующий сбор. Кто за него будет платить на мероприятиях по региону? Сливко? Она не будет за него платить. То есть Шашилов должен поехать за свои деньги, чтобы включить Падина в список на Рязань?

Когда Падина брали третьим тренером, ему сказали, что будут сложности», – сказал Шашилов. 

Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: «Матч ТВ»
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logoМихаил Шашилов
logoАндрей Падин
logoВиктория Сливко
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