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Серохвостов о начале сезона: «Было на удивление легко, состояние даже чуть-чуть пугало. Сейчас тоже чувствую, что сил очень много»

Даниил Серохвостов рассказал, что помогло ему улучшить результаты в этом сезоне.

– С чем вы связываете свой неудержимый прогресс в начале этого сезона?

– Со здоровьем. Я не выпадал из тренировочного графика летом, отлично провел вкатывание, прошел весь декабрь без каких-либо проблем, связанных с самочувствием. Поэтому и результат был соответствующим.

До этого постоянно что-то случалось типа попадания в инфекционное отделение в разгар летней подготовки, грипп в команде, которым болели все – и я не стал исключением. Плюс мне как-то очень тяжело давалось восстановление после этих болезней с тем календарем, который был в прошлом сезоне.

Холода на гонках тоже не особо хорошо влияли на мое здоровье. В этом году соревноваться приходится преимущественно в хорошую погоду, нет морозных гонок, все стали заметно меньше болеть.

– Сами хоть немного были удивлены тем, как хорошо начался сезон?

– Это действительно было легко, на удивление. После того как прошли первые два старта – МЛКБ и первый этап Кубка Содружества, состояние даже чуть-чуть пугало.

– Невольно начинаешь подсознательно ждать, когда накроет?

– Типа того. Пытался вспомнить, не форсировался ли я где-то в работе. Вроде нет, не делал каких-то интервальных тренировок, на объеме сидел. После Алдана приехал в Ханты, меня еще чуть климатило, нога за ногу ходил. Там, где все проезжают за час по 18-20 км, у меня получалось максимум 13.

Я даже подумал, что начинать сезон будет жутко тяжело, но придется. А за несколько дней до старта кубка МЛКБ меня вдруг резко отпустило. В Сочи приехал – еще больше сил стало. Сейчас тоже чувствую, что их очень много.

– То есть копите их, чтобы выйти на старт в Раубичах – и умри все живое?

– Не то что коплю... Просто по-другому начал относиться к собственному здоровью. По большому счету это ведь куда важнее, чем гонки, – сказал биатлонист.

«Он и на Кубке мира всех порвал бы». Серохвостов доминирует и празднует в стиле Фуркада

Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: RT
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logoДаниил Серохвостов
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