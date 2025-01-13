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Серохвостов о пропуске этапа в Рязани: «Герпес – это не какая-то серьезная болезнь, я с ним бегал. Просто решил перестраховаться, впереди важные гонки»

Даниил Серохвостов объяснил, почему пропустил все гонки Кубка России в Рязани.

По словам тренера Юрия Каминского, биатлонист не вышел на старт из-за того, что у него «выскочил герпес».

– Не вышел на старты не из-за самочувствия, а от греха подальше. Герпес – это не какая-то серьезная болезнь, я с ним и гонки бегал, и тренировки интервальные проводил. Просто сейчас решил перестраховаться, поскольку впереди более важные гонки – в Раубичах. К ним надо быть готовым.

– Для вас, получается, Кубок Содружества важнее, чем Кубок России?

– Конечно.

– Но ведь те же самые белорусские спортсмены стартуют на наших внутренних стартах, и ничто не мешает с ними соревноваться.

– Дело не в этом. У меня еще есть надежда побороться за Кубок Содружества. Открыл рейтинг позавчера и выяснил, что мне до третьего места совсем чуть-чуть. До первого далековато, но у нас впереди еще два этапа. При удачном раскладе могу побиться.

А вот за Кубок России я в этом сезоне не бьюсь – пропускал слишком много стартов. В зачет идут абсолютно все гонки, а их порядка четырех десятков. Для меня это не то чтобы нереально, но не очень хорошо для спортивной формы, для здоровья, – сказал Серохвостов.

Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: RT
logoДаниил Серохвостов
logoКубок России
logoКубок Содружества
logoсборная России
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