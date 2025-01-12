  • Спортс
  • Биатлон
  • Новости
  • Эдуард Латыпов: «Когда Серохвостов стал показывать высокие скорости, я обрадовался, потому что сильное соперничество идет только на пользу»
0

Эдуард Латыпов: «Когда Серохвостов стал показывать высокие скорости, я обрадовался, потому что сильное соперничество идет только на пользу»

Биатлонист Эдуард Латыпов высказался о конкуренции с Даниилом Серохвостовым.

– Как вы отнеслись к тому, что Даниил Серохвостов стал бегать быстрее вас? Это подстегивает?

– Он всегда бегал быстро и действительно функционально очень сильный спортсмен. Он молодым попал на Кубок мира и уже там не затерялся среди именитых спортсменов. В скорости он всегда был хорош, но его подводило здоровье, из-за чего он не мог показывать свой максимум. Когда он вернулся в свои кондиции и стал показывать высокие скорости, я обрадовался, потому что такое сильное соперничество идет только на пользу.

Мы не должны стоять на месте и должны прогрессировать в борьбе, с учетом, что иностранные спортсмены тоже всегда растут. Мы находимся в не совсем выходной ситуации, потому что конкуренция чуть ниже, чем у них, но нам надо тоже себя подстегивать.

Я только рад прогрессу Серохвостова, а также тому, что многие ребята из регионов добавляют в скорости, из-за чего Кубки и чемпионаты России стали намного зрелищнее, – сказал Латыпов.

Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: РБ Спорт
logoДаниил Серохвостов
logoКубок России
logoЭдуард Латыпов
logoсборная России
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Читайте новости биатлона в любимой соцсети
Материалы по теме
Кубок России. Общий зачет. Латыпов лидирует, Бабиков – 2-й, Бажин – 3-й
10вчера, 08:57
Юрий Каминский: «Функциональный потенциал Серохвостова повыше, чем у Латыпова. В 2023 году он должен был выйти на уровень Эдуарда, в 2024-м – обойти»
328 декабря 2024, 10:57
Дмитрий Васильев: «Если представить, что мы можем выступать на этапах Кубка мира, в десятке было бы несколько наших ребят»
1814 декабря 2024, 16:41
Рекомендуем
Главные новости
Латыпов о словах Мазе про отстранение спортсменов: «Не знаю, говорил ли он в шуточной манере или всерьез. Мы в любом случае рады любой поддержке»
11 минут назад
Кубок мира. Смешанная эстафета. Лагрейд и Тандревольд представят Норвегию, Самуэльссон и сестры Оберг – Швецию, Перро и Жанмонно – Францию, Наврат и Пройс – Германию
438 минут назад
Кубок мира. Сингл-микст. Фийон-Майе и Боте, Сорум и Кноттен, Штрелов и Гротиан, Брандт и Магнуссон, Эдер и Хаузер пробегут гонку
538 минут назад
Кубок России. Суперспринт. Наталия Шевченко, Халили, Смольская, Резцова, Казакевич и Плюснина выступят в квалификации
39 минут назад
Кубок России. Суперспринт. Серохвостов, Смольский, Бабиков, Лазовский, Поварницын и Цветков выступят в квалификации
339 минут назад
Тарьей Бо о серебре в пасьюте: «Подарки Йоханнесу на день рождения обходятся дорого, так что эти призовые мне понадобятся»
4вчера, 18:07
Виктория Метеля: «На зубах бороться до конца – одна из моих сильных сторон. Такой у меня характер»
5вчера, 17:44
Эльвира Оберг о бронзе в пасьюте, где она отыграла 34 места: «Одна из моих лучших гонок. Спринт стал для меня настоящим кошмаром»
3вчера, 17:26
Каминский ответил цитатой Лермонтова на слова Мазе об отстранении биатлонистов: «Все это было бы смешно, когда бы не было так грустно»
2вчера, 17:04
Полина Плюснина: «После вчерашней победы у меня появилась уверенность в себе»
вчера, 16:52
Ко всем новостям
Последние новости
Кубок IBU. Гонка преследования. Жилонн Гигонна, Менжен, Шово, Полен, Юхансен, Фемстейневик и Бендика выйдут на старт
38 минут назад
Кубок IBU. Гонка преследования. Дале-Шевдал, Фрей, Реес, Цобель, Паульсен, Аспенес и Эвербю выйдут на старт
38 минут назад
Анастасия Халили: «Нужно привыкать к стабильной стрельбе и равняться на Плюснину»
2вчера, 18:28
Кубок России. Общий зачет. Наталия Шевченко продолжает лидировать, Плюснина вышла на 2-е место, Сливко – 3-я
13вчера, 17:19
Кубок мира. Зачет гонок преследования. Йоханнес Бо продолжает лидировать, Лагрейд вышел на 2-е место, Жаклен – 3-й
вчера, 15:19
Кубок наций (жен). Франция продолжает лидировать, Швеция – 2-я, Германия – 3-я
3вчера, 12:52
Кубок мира. Зачет гонок преследования. Жанмонно вышла в лидеры, Пройс – 2-я, Симон – 3-Я
вчера, 12:49
Александр Логинов: «В пятницу утром увидел небольшое покраснение в горле, была заложенность носа, поэтому в такую дождливую и мокрую погоду решил не рисковать»
1вчера, 08:34
Кубок наций. Норвегия лидирует, Франция отстает на 11 очков, Швеция – 3-я
210 января, 15:20
Кубок мира. Зачет спринтов. Йоханнес Бо продолжает лидировать, Жаклен вышел на 2-е место, Самуэльссон – 3-й
10 января, 15:11
Рекомендуем