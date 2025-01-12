Эдуард Латыпов: «Когда Серохвостов стал показывать высокие скорости, я обрадовался, потому что сильное соперничество идет только на пользу»

Биатлонист Эдуард Латыпов высказался о конкуренции с Даниилом Серохвостовым.

– Как вы отнеслись к тому, что Даниил Серохвостов стал бегать быстрее вас? Это подстегивает?

– Он всегда бегал быстро и действительно функционально очень сильный спортсмен. Он молодым попал на Кубок мира и уже там не затерялся среди именитых спортсменов. В скорости он всегда был хорош, но его подводило здоровье, из-за чего он не мог показывать свой максимум. Когда он вернулся в свои кондиции и стал показывать высокие скорости, я обрадовался, потому что такое сильное соперничество идет только на пользу.

Мы не должны стоять на месте и должны прогрессировать в борьбе, с учетом, что иностранные спортсмены тоже всегда растут. Мы находимся в не совсем выходной ситуации, потому что конкуренция чуть ниже, чем у них, но нам надо тоже себя подстегивать.

Я только рад прогрессу Серохвостова, а также тому, что многие ребята из регионов добавляют в скорости, из-за чего Кубки и чемпионаты России стали намного зрелищнее, – сказал Латыпов .