Эдуард Латыпов: «Когда Серохвостов стал показывать высокие скорости, я обрадовался, потому что сильное соперничество идет только на пользу»
– Как вы отнеслись к тому, что Даниил Серохвостов стал бегать быстрее вас? Это подстегивает?
– Он всегда бегал быстро и действительно функционально очень сильный спортсмен. Он молодым попал на Кубок мира и уже там не затерялся среди именитых спортсменов. В скорости он всегда был хорош, но его подводило здоровье, из-за чего он не мог показывать свой максимум. Когда он вернулся в свои кондиции и стал показывать высокие скорости, я обрадовался, потому что такое сильное соперничество идет только на пользу.
Мы не должны стоять на месте и должны прогрессировать в борьбе, с учетом, что иностранные спортсмены тоже всегда растут. Мы находимся в не совсем выходной ситуации, потому что конкуренция чуть ниже, чем у них, но нам надо тоже себя подстегивать.
Я только рад прогрессу Серохвостова, а также тому, что многие ребята из регионов добавляют в скорости, из-за чего Кубки и чемпионаты России стали намного зрелищнее, – сказал Латыпов.
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