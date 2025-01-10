Юрий Каминский: «У Серохвостова выскочил герпес, решили пропускать спринт. Пока планируем, что выйдет на суперспринт»

Юрий Каминский рассказал, почему Даниил Серохвостов пропускает спринт в Рязани.

Сегодня на этапе Кубка России по биатлону в Рязани проходят спринтерские гонки.

– Почему Серохвостов не бежит?

– У него выскочил герпес. Решили пропускать. В таком состоянии, наверное, не стоит бегать. Пока планируем, что выйдет на суперспринт.

Также простыл [Александр ] Корнев. Рискнули поехать в горы. Наверное, зря. Он не успел выздороветь в горах, еще доболевает, – сказал тренер Каминский .