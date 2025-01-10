Юрий Каминский: «У Серохвостова выскочил герпес, решили пропускать спринт. Пока планируем, что выйдет на суперспринт»
Юрий Каминский рассказал, почему Даниил Серохвостов пропускает спринт в Рязани.
Сегодня на этапе Кубка России по биатлону в Рязани проходят спринтерские гонки.
– Почему Серохвостов не бежит?
– У него выскочил герпес. Решили пропускать. В таком состоянии, наверное, не стоит бегать. Пока планируем, что выйдет на суперспринт.
Также простыл [Александр] Корнев. Рискнули поехать в горы. Наверное, зря. Он не успел выздороветь в горах, еще доболевает, – сказал тренер Каминский.
Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: Матч ТВ
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Материалы по теме
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем