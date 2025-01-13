Даниил Серохвостов: «Еще летом узнал, что меня не будут звать на «Гонку чемпионов», и согласился с этим. Не очень понимаю, зачем звать в декабре»

Даниил Серохвостов рассказал, почему не принял приглашение на «Гонку чемпионов».

– В ходе «Гонки чемпионов», которая прошла в Рязани, неоднократно обсуждали тему вашего отсутствия: что вы отказались от приглашения, поскольку на этот период уже имелись другие планы. Это были праздничные планы или рабочие?

– Не хотел ломать сбор в Сочи. Уехал туда сразу после этапа, который прошел в Чайковском, там же встретил Новый год.

– Обиды не было, что не пригласили раньше?

– Я еще летом узнал, что меня не будут звать на «Гонку чемпионов», что я не прохожу туда по критериям отбора, и с этим согласился. Просто не очень понимаю, зачем было звать в декабре, если я не проходил в число приглашенных летом.

– Думаю, вы прекрасно понимаете, почему позвали.

– Понимаю, да. Но критерии-то от прошлого сезона были. Если бы я летом предполагал, что меня могут позвать на гонку, возможно, пересмотрел бы планы, – сказал биатлонист.

Серохвостов не выступает на «Гонке чемпионов», потому что организаторы летом забыли его пригласить