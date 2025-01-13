Расписание пятого этапа Кубка IBU в Брезно-Осрблье

С 15 по 18 января в Брезно-Осрблье пройдет пятый этап Кубка IBU по биатлону.

Кубок IBU по биатлону-2024/25 5-й этап Брезно-Осрблье, Словакия Расписание гонок 15 января, среда Короткая индивидуальная гонка, мужчины 12:30 Короткая индивидуальная гонка, женщины 16:30 17 января, пятница Спринт, мужчины 13:00 Спринт, женщины 16:30 18 января, суббота Смешанная эстафета 12:30 Сингл-микст 15:45 ПРИМЕЧАНИЕ : время начала гонок – московское. Календарь Кубка IBU по биатлону сезона-2024/25