Расписание пятого этапа Кубка IBU в Брезно-Осрблье
С 15 по 18 января в Брезно-Осрблье пройдет пятый этап Кубка IBU по биатлону.
Кубок IBU по биатлону-2024/25
5-й этап
Брезно-Осрблье, Словакия
Расписание гонок
15 января, среда
Короткая индивидуальная гонка, мужчины
12:30
Короткая индивидуальная гонка, женщины
16:30
17 января, пятница
Спринт, мужчины
13:00
Спринт, женщины
16:30
18 января, суббота
Смешанная эстафета
12:30
Сингл-микст
15:45
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала гонок – московское.
Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: Спортс’‘
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