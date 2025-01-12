Виктор Майгуров: «Наша цель – Олимпийские игры 2026 года, как бы там ни было»

Майгуров заявил, что Олимпиада-2026 остается целью российских биатлонистов.

Россияне не выступают на международных стартах под эгидой IBU с марта 2022 года.

– Мы готовы вернуться?

– Основная проблема в обновлении лыжного парка. Так или иначе планируем делать тесты новых мазей.

– А по оружию?

– Только патроны. Тестируем новые марки патронов. Подбираем их. Если вернемся на международную арену, то все будет.

– Связи с Европой сохраняются?

– Наша цель – Олимпийские игры 2026 года. Как бы там ни было, – сказал глава СБР Виктор Майгуров в эфире «Матч ТВ».