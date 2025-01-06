Расписание трансляций четвертого этапа Кубка России по биатлону в Рязани

С 10 по 12 января в Рязани пройдет четвертый этап Кубка России по биатлону.

Альфа-Банк Кубок России 4-й этап Рязань Расписание гонок 10 января, пятница Спринт, мужчины 11:00 Матч ТВ, Матч! Арена, Матч! Планета Спринт, женщины 14:00 Матч ТВ, Матч! Арена, Матч! Планета 11 января, суббота Гонка преследования, мужчины 11:00 Матч ТВ, Матч! Арена, Матч! Планета Гонка преследования, женщины 14:00 Матч ТВ, Матч! Арена, Матч! Планета 12 января, воскресенье Большой масс-старт, мужчины 11:00 Матч ТВ, Матч! Арена, Матч! Планета Большой масс-старт, женщины 14:00 Матч ТВ, Матч! Арена, Матч! Планета ПРИМЕЧАНИЕ: время начала гонок – московское. Календарь российских турниров по биатлону сезона-2024/25: «Гонка чемпионов» прошла в Рязани в январе, финал Кубка России – в Златоусте в марте