Расписание трансляций четвертого этапа Кубка России по биатлону в Рязани
С 10 по 12 января в Рязани пройдет четвертый этап Кубка России по биатлону.
4-й этап
Рязань
Расписание гонок
10 января, пятница
Спринт, мужчины
11:00 Матч ТВ, Матч! Арена, Матч! Планета
Спринт, женщины
14:00 Матч ТВ, Матч! Арена, Матч! Планета
11 января, суббота
Гонка преследования, мужчины
11:00 Матч ТВ, Матч! Арена, Матч! Планета
Гонка преследования, женщины
14:00 Матч ТВ, Матч! Арена, Матч! Планета
12 января, воскресенье
Большой масс-старт, мужчины
11:00 Матч ТВ, Матч! Арена, Матч! Планета
Большой масс-старт, женщины
14:00 Матч ТВ, Матч! Арена, Матч! Планета
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала гонок – московское.
Календарь российских турниров по биатлону сезона-2024/25: «Гонка чемпионов» прошла в Рязани в январе, финал Кубка России – в Златоусте в марте
Опубликовал: Антон Пилясов
Источник: Спортс’’
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