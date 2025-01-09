Поварницын о погоде в Рязани: «Если дождь будет еще сутки, то мы, скорее всего, до асфальта проскребем подъем. Считаю, что все равно надо бежать, если мы здесь оказались»

Поварницын не считает, что этап Кубка России нужно отменять из-за теплой погоды.

С 10 по 12 января в Рязани пройдет этап соревнований по биатлону. Программу гонок изменили из-за теплой погоды – спортсмены пробегут укороченные пасьюты вместо обычных, а также выступят в суперспринтах вместо больших масс-стартов.

«Замечал, что есть единственный подъем, на котором очень тонкая «подушка». Если будет дождь еще сутки, то мы, скорее всего, до асфальта его проскребем.

Если все здесь остаются, то, конечно, этап надо бежать. Смысл отменять из‑за того, что будет сокращенный круг. Я считаю, что надо все равно бежать, если мы здесь оказались. Нужно уже хотя бы какие‑то форматы провести, которые будут позволительны на этой трассе», – сказал биатлонист Александр Поварницын .

Расписание трансляций четвертого этапа Кубка России по биатлону в Рязани