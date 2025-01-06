«Планы на оставшуюся часть сезона? Стрельнуть ноль». Серохвостов ответил на вопросы подписчиков
Даниил Серохвостов рассказал о планах на остаток сезона и финише на цу-е-фа.
Биатлонист ответил на вопросы подписчиков в инстаграме.
– Какие планы на оставшуюся часть сезона?
– Стрельнуть ноль.
– Когда будет суперсборная из Алтайского края?
– Когда Алтайский край будет заинтересован в биатлоне и в спорте в целом. А пока все спортсмены бегут оттуда.
– Топ-3 биатлониста.
– Халили, Серохвостов, Латыпов.
– Цу-е-фа еще будет?
– В следующем сезоне? На самом деле не будет больше цу-е-фа, это уже не интересно будет. Что-то новое нужно придумать, – написал Серохвостов.
Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: инстаграм Даниила Серохвостова
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