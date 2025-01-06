«Планы на оставшуюся часть сезона? Стрельнуть ноль». Серохвостов ответил на вопросы подписчиков

Даниил Серохвостов рассказал о планах на остаток сезона и финише на цу-е-фа.

Биатлонист ответил на вопросы подписчиков в инстаграме.

– Какие планы на оставшуюся часть сезона?

– Стрельнуть ноль.

– Когда будет суперсборная из Алтайского края?

– Когда Алтайский край будет заинтересован в биатлоне и в спорте в целом. А пока все спортсмены бегут оттуда.

– Топ-3 биатлониста.

– Халили , Серохвостов, Латыпов .

– Цу-е-фа еще будет?

– В следующем сезоне? На самом деле не будет больше цу-е-фа, это уже не интересно будет. Что-то новое нужно придумать, – написал Серохвостов .