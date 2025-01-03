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Максим Максимов: «Самый запоминающийся момент в году – розыгрыш Халили и Серохвостова на финише в Ханты-Мансийске. Это самый яркий момент.

Максим Максимов назвал самый запоминающийся момент российского биатлона в 2024-м.

«Самый запоминающийся момент в году – розыгрыш Халили и Серохвостова на финише в Ханты-Мансийске (они разыграли победу с помощью игры «камень, ножницы, бумага» на Кубке Международной лиги клубного биатлона – Спортс’’). Это самый яркий момент.

А еще спринт, где выиграл Смольский. Борьба с Серохвостовым и Латыповым была до самого конца», – сказал тренер по стрельбе в биатлонной сборной России Максимов.

Договорняк в нашем биатлоне: разыграли победу через камень-ножницы-бумагу

Опубликовано: Ян Мельник
Источник: «Чемпионат.com»
logoМаксим Максимов
сборная Беларуси
logoКарим Халили
Международная лига клубного биатлона
logoсборная России
logoДаниил Серохвостов
logoЭдуард Латыпов
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