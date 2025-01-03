Французская биатлонистка Хло Шевалье объявила о завершении карьеры в 29 лет.

В нынешнем сезоне спортсменка не попадала в состав национальной сборной на Кубок мира.

«На пути к 2025 году... и к новой жизни. Пришло время перевернуть страницу биатлона. Я прожила уникальное приключение – на 1000%. Со взлетами и падениями, с периодами сомнений и бурной радости, с важными встречами и незабываемыми моментами.

Вдобавок ко всему, мне повезло разделить это со своей старшей сестрой (Анаис Шевалье-Буше – Спортс’’), а также обрести друзей на всю жизнь. Я и мечтать не могла о чем-либо лучшем.

Спасибо всем, кто помогал мне, сопровождал меня и шел за мной, поддерживал, вдохновлял... на этом пути», – написала Хло в соцсети.

Союз биатлонистов Франции подтвердил , что спортсменка завершает карьеру.

Хло Шевалье – двукратная чемпионка Европы 2018 года (в индивидуальной гонке и пасьюте). В личных гонках на Кубке мира она попадала на пьедестал один раз (в спринте сезона-2022/23 в Антхольце, где стала серебряным призером).