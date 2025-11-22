Антон Бабиков: «Не проходил углубленное медицинское обследование, поэтому не могу выступать на Кубке Содружества в составе сборной»

Бабиков объяснил, почему не вошел в состав сборной России на Кубок Содружества.

Антон Бабиков рассказал, что его не включили в состав сборной России на второй этап Кубка Содружества, так как он не прошел углубленное медицинское обследование.

Второй этап Кубка Содружества пройдет в Ханты-Мансийске с 1 по 8 декабря.

«В этом нет ничего удивительного. Я не проходил углубленное медицинское обследование, поэтому я не могу выступать на Кубке Содружества в составе сборной России. Все закономерно.

В то время, когда я был в Москве, не было свободного окна, чтобы мне пройти УМО, а без него нельзя быть заявленным за сборную России. После Ханты-Мансийска буду проходить обследование.

Надеюсь, что получу допуск и на следующие старты смогу быть в составе. В целом это не принципиальный момент: можно бежать в составе сборной России или в составе сборной региона – почти ничего не меняется.

Может быть, в сборной выдают экипировку национальной команды, но мне в последние годы и так никто ее не давал. Так что это не принципиально», – сказал Бабиков.

