Дмитрий Свищев: «Поздравляю Дегтярева с избранием на пост президента ОКР. Предстоит решение непростых задач – возвращения в олимпийское движение»
Свищев поздравил Дегтярева с избранием на пост президента ОКР.
Выборы главы Олимпийского комитета России прошли сегодня в Москве. Министр спорта РФ Михаил Дегтярев был единственным кандидатом.
«Поздравляю Михаила Владимировича с избранием на пост президента ОКР! Это очень ответственная должность, и я желаю только успехов в дальнейшей работе!
Мне как члену исполкома ОКР с коллегами предстоит с ответственностью подойти к решению непростых задач: возвращение в олимпийское движение и восстановление в правах российских спортсменов. Уверен, нам это все по силам», – сказал депутат Госдумы, экс-председатель комитета по физической культуре и спорту Дмитрий Свищев.
Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: «Спорт-Экспресс»
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