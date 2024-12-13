Дмитрий Свищев: «Поздравляю Дегтярева с избранием на пост президента ОКР. Предстоит решение непростых задач – возвращения в олимпийское движение»

Свищев поздравил Дегтярева с избранием на пост президента ОКР.

Выборы главы Олимпийского комитета России прошли сегодня в Москве. Министр спорта РФ Михаил Дегтярев был единственным кандидатом.

«Поздравляю Михаила Владимировича с избранием на пост президента ОКР ! Это очень ответственная должность, и я желаю только успехов в дальнейшей работе!

Мне как члену исполкома ОКР с коллегами предстоит с ответственностью подойти к решению непростых задач: возвращение в олимпийское движение и восстановление в правах российских спортсменов. Уверен, нам это все по силам», – сказал депутат Госдумы, экс-председатель комитета по физической культуре и спорту Дмитрий Свищев .