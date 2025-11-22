Метеля о недопуске к Олимпиаде-2026: «Спокойно к этому отношусь. Перед стартом сезона надежд и ожиданий не было»
Виктория Метеля: спокойно отношусь к недопуску до Олимпийских игр-2026.
Биатлонистка Виктория Метеля рассказала, что у нее нет сильных эмоций от решения Международного союза биатлонистов (IBU) не допускать россиян к отбору на Олимпиаду.
Россияне отстранены от соревнований под эгидой IBU с марта 2022 года.
«Если сначала были надежды, ожидания, то перед стартом сезона у меня их точно уже не было. Я спокойно к этому отношусь. Понятно, что жалко. Но я не знаю этой атмосферы, я не чувствовала ее. Поэтому у меня нет таких эмоций. Хотя я, конечно, хотела бы попробовать выступить на этом уровне», – сказала Метеля.
Фуркад теперь – союзник России. После стольких ссор из-за Сочи и Логинова
Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: Матч ТВ
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости