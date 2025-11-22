  • Спортс
Бабиков о Лиге клубного биатлона: «Атмосфера отличная, все выходят на важный старт, а не просто побаловаться. Все максимально заряжены»

Антон Бабиков: на Кубке МЛКБ отличная атмосфера, все заряжены.

Чемпион мира 2017 года Антон Бабиков положительно оценил старт сезона на Кубке Международной лиги клубного биатлона (МЛКБ).

Биатлонист с чистой стрельбой занял 8-е место в масс-старте.

«Отличный формат, для меня лично начинать с масс-старта психологически несколько проще, чем со спринта. Атмосфера отличная, все выходят на важный старт, а не просто побаловаться, так скажем. И болельщики присутствуют – это тоже очень приятно. Отличное начало сезона!

По уровню борьбы видно, что все максимально заряжены, никто не делает глупостей, которые можно позволить себе в каких-то шоу-гонках. Борьба идет за каждое место.

Я сейчас немного «подгружен», проделал достаточно большой объем работы за последний месяц, и где-то нужно немного отпустить вожжи, чтобы быть более мобильным. Очевидно, сегодня не все получилось с точки зрения скорости, но ничего страшного, будем дальше работать», – сказал Бабиков. 

Также он высказался о столкновении Александра Поварницына и Карима Халили на финишном отрезке гонки.

«Разборки на финише здесь ожидаемы, потому что сначала идет длинный спуск, на котором все восстанавливаются, а потом финишный подъем, на котором важно занять правильную позицию.

Когда туда выехала группа, можно было ожидать, что произойдет какой-то контакт. Но слава богу, что все его участники доехали до финиша, так что ничего страшного – будут опытнее!» – приводит слова Бабикова «Чемпионат.com»

«На кону серьезные деньги». Падения и разборки на старте биатлонного сезона

Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: Чемпионат.com
Международная лига клубного биатлона (МЛКБ)
Антон Бабиков
сборная России
Александр Поварницын
Карим Халили
