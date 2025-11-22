Сливко о Лиге клубного биатлона: «Такие соревнования в качестве открытия сезона – очень здорово. Это и заработок, и дополнительное шоу»

Виктория Сливко: четвертое место в масс-старте не было для меня обидным.

Биатлонистка Виктория Сливко поделилась впечатлениями от масс-старта в рамках Международной лиги клубного биатлона (МЛКБ). Гонка проводилась с укороченным штрафным кругом длиной 75 м.

«Сегодня четвертое место было для меня абсолютно не обидным, поскольку я уступила своей же напарнице по команде Насте Халили. Будь на ее месте другая девочка, я бы сильнее «закусилась» и постаралась что-то сделать в борьбе за бронзу.

Своей стрельбой сегодня довольна, поскольку провела ее в очень хорошем ритме. Один промах – ничего страшного. Просто гонка очень быстрая, скоротечная, многие рисковали и стреляли более нагло, я бы сказала. У кого-то получилось, у кого-то – нет.

Мне кажется, гонка не совсем объективная для анализа. Когда у нас будет стандартная гонка, стандартный штрафной круг, да и форму наберем получше – тогда и будем анализировать.

Такие соревнования в качестве открытия сезона – очень здорово. Никто не знает, кто в каком состоянии, а это интересно. Даже от себя не знаешь, чего ожидать, не говоря о соперницах.

Коммерческие гонки для нас и дополнительный заработок, и дополнительное шоу. Не скажу ничего плохого о том, сколько мы на Кубке России зарабатываем, просто на таких гонках платят больше, так и должно быть», – сказала Сливко.