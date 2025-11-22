  • Спортс
  • Кристина Резцова: «500 тысяч рублей – просто шикарный бонус. В наше время такие деньги за 30 минут работы нигде не получишь»
Кристина Резцова: второе место – это мотивация сделать шаг вперед.

Биатлонистка Кристина Резцова оценила свое выступление в масс-старте Международной лиги клубного биатлона (МЛКБ), где она стала серебряным призером. Победу одержала Виктория Метеля.

«Второе место – это всегда мотивация к тому, чтобы что-то обдумать, исправить и сделать шаг вперед. Ни в коем случае не расстроена, довольна результатом, тем, что сезон начался. Мои ошибки на стрельбе – это, скорее всего, легкое волнение от первого старта, но ошибки из разряда «хочешь больше, чем можешь».

На последнем рубеже у меня возникли проблемы с перезарядкой – обойма не вылетала. Из-за этого потеряла много времени. Уходя на последний отрезок, конечно, думала о том, что смогу побороться и за победу. Но я не пошла сразу догонять.

Кажется, я неверно интерпретировала тренерскую подсказку. Нужно было работать с первого подъема, а еще лучше – сразу со стадиона, я же хотела немножко сэкономиться и отыграть отставание на равнине. Но это первый старт, и я уже сделала определенные выводы. В следующий раз я буду тактически действовать иначе», – сказала Резцова. 

«500 тысяч рублей – великолепный бонус! Просто шикарный. В наше время такие деньги за 30 минут работы нигде не получишь. Я считаю, что такие соревнования нужно проводить намного чаще, а еще лучше, если это будет не только в биатлоне, но и в других видах спорта», – приводит слова Резцовой «Чемпионат»

«На кону серьезные деньги». Падения и разборки на старте биатлонного сезона

Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: Чемпионат.com
logoсборная России жен
logoКристина Резцова
Виктория Метеля
Международная лига клубного биатлона (МЛКБ)
деньги
