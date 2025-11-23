Губерниев о Кубке МЛКБ: «Серохвостов прав, что это главный старт сезона, потому что все невероятно мотивированы, знают, ради чего бегут»

Губерниев считает Кубок МЛКБ главным стартом сезона в российском биатлоне.

Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев считает, что Кубок Международной лиги клубного биатлона (МЛКБ) является главным стартом сезона.

Соревнования проходят в Ханты-Мансийске 22-23 ноября, накануне Даниил Серохвостов и Виктория Метеля победили в масс-стартах. За победы в гонках Кубка МЛКБ предусмотрено по 1 млн рублей.

«Старт сезона выдался ярчайшим. Все бегут, никто не пропускает гонки, есть за что бороться. Вчерашние гонки показали, что жизнь – лучший драматург. Невероятный финиш, сломанная палка Смольского, выход вперед Серохвостова, столкновение Халили и Поварницына . Вся страна это целый день обсуждала. И, конечно, несгибаемая Метеля, которая приходит на последний рубеж и уверенно делает ноль с абсолютно феноменальным финишем. Красотка, силища и радость.

Прав был Серохвостов, который сказал, что это главный старт сезона, потому что все невероятно мотивированы, знают, ради чего бегут. Великолепная организация, все счастливы. Теперь надо, что это гордое знамя, которое несет Лига клубного биатлона, подхватили в Союзе биатлонистов России (СБР). Но даже если оно будет падать, то «Биатлон с Дмитрием Губерниевым» поймает это знамя и поддержит дорогих друзей-биатлонистов», – заявил Губерниев.

Также комментатор планирует следить за Кубком мира, от участия в котором по-прежнему отстранены российские биатлонисты.

«Конечно, я послеживаю и буду послеживать. Понятно, что все трансляции сложно будет посмотреть, но что-то для себя точно буду подмечать из увиденного и прочитанного. Надо обязательно быть в тренде и готовыми вернуться», – сказал Губерниев.