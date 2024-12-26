Дмитрий Васильев: «Несмотря на все санкции, в 2024 году биатлон в России не умер, а развивался»

Дмитрий Васильев считает, что российский биатлон в 2024 году развивался.

«Хочется пожелать нашим биатлонистам, чтоб они не сбавляли оборотов в 2025 году. Набранный ритм, несмотря на все санкции, говорит о том, что в 2024 году биатлон в России не умер, а развивался. Появляются новые формы в развитии спорта.

Хочется пожелать, чтобы этот ритм был сохранен. И чтобы к тому моменту, когда российских спортсменов вернут на международную, а это произойдет рано или поздно, чтоб наши спортсмены обязательно были готовы и соответствовали уровню соперников. И всем спортсменам желаю не унывать, не опускать руки и так же развиваться», – сказал двукратный олимпийский чемпион.

– О чем говорит возвращение российских пловцов на международную арену?

– Это говорит о том, что российский спорт находится на правильном пути. Это очень обнадеживает и свидетельствует о том, что у нас все очень хорошо и никаких особых проблем нет.

– Биатлон за 2024 год стал ближе к возвращению?

– Биатлон не стал ближе к возвращению. Это однозначно. В этом году проходил конгресс, который продлил изоляцию нашего биатлона. Ничего позитивного в этом смысле не произошло, но еще обязательно произойдёт, – добавил Васильев.