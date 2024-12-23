Дмитрий Васильев: «Думаю, Серохвостов постоянно боролся бы за медали на Кубке мира, а Сливко претендовала бы на попадание в десятку лучших»

Дмитрий Васильев назвал лучших российских биатлонистов 2024 года.

«Лучший биатлонист года – Даниил Серохвостов , лучшая биатлонистка – Виктория Сливко . Это очевидно, они наиболее стабильно выступали.

Серохвостов сейчас неплохо смотрелся бы и на Кубке мира. Думаю, он постоянно боролся бы за медали там. А Вика Сливко претендовала бы на попадание в десятку лучших», – сказал двукратный олимпийский чемпион Васильев .