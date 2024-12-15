Дмитрий Васильев: «Пока что IBU не очень стремится к возврату российских биатлонистов. К сожалению, там собрались отъявленные русофобы»

Дмитрий Васильев заявил, что IBU не стремится допускать российских биатлонистов.

– Все больше новостей, что наших спортсменов допускают в различных видах спорта. Когда мы до таких новостей доберемся в биатлоне?

– Здесь все зависит от IBU и их руководства, они же ведут биатлон. Пока что IBU не очень стремится к возврату российских биатлонистов. К сожалению, там собрались отъявленные русофобы. И чтобы нас вернули как других — мне сомнительно.

Если только кто‑то сверху не позвонит и не заставит в приказном порядке вернуть наших. При этом не особо понятно, когда они стали русофобами. Мы всегда с ними дружили, хорошо общались, а потом они мгновенно переобулись и стали ненавидеть все русское.

Надеюсь, что с таким же темпом они и в обратную сторону переобуются. Им прикажут и они будут нас любить. Нам на их любовь до лампочки, на самом деле, главное, чтобы наши спортсмены стали выступать, – сказал двукратный олимпийский чемпион по биатлону.

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