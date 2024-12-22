Дмитрий Лазовский: «Со второго круга бежал на одной неготовой лыже. Тяжело было конкурировать с ребятами, доехал за счет терпежки»

Лазовский заявил, что в масс-старте Кубка Содружества бежал на неготовой лыже.

Белорусский биатлонист завоевал бронзу, опередив Даниила Серохвостова на финише гонки.

– Что произошло с лыжей сегодня, проблемы уже в четвертый раз?

– Последняя гонка в календарном году. Настрой был такой, что ничего не должно помешать мне. Я должен был сделать максимально все, что могу.

– Вы очень феерично праздновали бронзу. Серохвостова не пустили на пьедестал.

– Со второго круга бежал на одной неготовой лыже. Тяжело было конкурировать с ребятами, скажем прямо. Одну ногу ты практически волочешь в подъем. За счет терпежки и еще чего‑то получилось доехать и дотерпеть. Жаль, что отпустил Поршнева. За второе место не получилось побороться. Просто дотерпел. Хорошо, что хватило мощности на финишных метрах.

– Не пустить Серохвостова на пьедестал было делом принципа?

– Была задача дотерпеть и встать сегодня на тумбочку, – сказал Дмитрий Лазовский .