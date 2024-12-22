Дмитрий Лазовский: «Со второго круга бежал на одной неготовой лыже. Тяжело было конкурировать с ребятами, доехал за счет терпежки»
Белорусский биатлонист завоевал бронзу, опередив Даниила Серохвостова на финише гонки.
– Что произошло с лыжей сегодня, проблемы уже в четвертый раз?
– Последняя гонка в календарном году. Настрой был такой, что ничего не должно помешать мне. Я должен был сделать максимально все, что могу.
– Вы очень феерично праздновали бронзу. Серохвостова не пустили на пьедестал.
– Со второго круга бежал на одной неготовой лыже. Тяжело было конкурировать с ребятами, скажем прямо. Одну ногу ты практически волочешь в подъем. За счет терпежки и еще чего‑то получилось доехать и дотерпеть. Жаль, что отпустил Поршнева. За второе место не получилось побороться. Просто дотерпел. Хорошо, что хватило мощности на финишных метрах.
– Не пустить Серохвостова на пьедестал было делом принципа?
– Была задача дотерпеть и встать сегодня на тумбочку, – сказал Дмитрий Лазовский.
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