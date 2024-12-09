Фийон-Майе о победах французов на Кубке мира: «Бессмысленно корить себя, глядя на успехи других. У меня нет причин завидовать»

Кентен Фийон-Майе заявил, что не завидует из-за побед французских биатлонистов.

8 декабря Эрик Перро выиграл масс-старт на этапе Кубка мира в Контиолахти, Фийон-Майе занял второе место. Ранее еще один француз Эмильен Жаклен стал победителем спринта.

«Мое возвращение на пьедестал? Я рад этому, но еще важнее результата было почувствовать свое тело и навыки стрельбы. Сейчас я вижу, что они в порядке, и могу чуть больше сосредоточиться на соревнованиях и своем месте в зачете.

Когда ты вознаграждаешься за проделанную работу, это вызывает радость. Было очень эмоционально, ведь когда делишь пьедестал с товарищем по команде – получаешь еще больше впечатлений.

Здорово видеть Эрика в желтой майке [лидера Кубка мира]. Я понимаю, что значит надеть ее впервые в своей карьере, это прекрасный момент. И прекрасная командная победа. Я поздравляю Эрика, он показал и подтвердил, что способен на многое.

Корить себя, глядя на успехи других, для меня бессмысленно. Я радовался, когда побеждал Эмильен [Жаклен], и то же самое касается Эрика. Это в интересах нашей команды и это дополнительная мотивация.

У меня нет причин завидовать выступлениям других. Когда мне не удается гонка, например спринт, то я могу винить в этом только себя. А когда добиваюсь успеха, то хочу разделить его с товарищами по команде», – сказал двукратный олимпийский чемпион Фийон-Майе.