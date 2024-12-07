Давидова в 4-й раз в карьере выиграла личную гонку, у Эльвиры Оберг – 24-й подиум, у Минккинен – первый
Чешская биатлонистка Маркета Давидова одержала четвертую победу в карьере.
Сегодня Давидова выиграла спринт на этапе Кубка мира в Контиолахти. Это ее 12-й подиум в личных гонках за карьеру (4-3-5).
Шведка Эльвира Оберг попала на пьедестал в 24-й раз (8-8-8).
Финка Суви Минккинен впервые попала в тройку лучших (0-0-1).
Опубликовано: Ян Мельник
Источник: Спортс’‘
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