Братья Бо и Нойнер снялись в рекламе сока
Братья Тарьей и Йоханнес Бо и Магдалена Нойнер снялись в совместной рекламе.
Спортсмены представили витаминный напиток немецкой компании LaVita, которая в текущем сезоне является спонсором Международного союза биатлонистов.
Нойнер – двукратная олимпийская чемпионка и 12-кратная чемпионка мира. Завершила карьеру в 2012 году.
Опубликовала: Мария Величко
Источник: страница Йоханнеса Бо
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