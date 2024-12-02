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Братья Бо и Нойнер снялись в рекламе сока

Братья Тарьей и Йоханнес Бо и Магдалена Нойнер снялись в совместной рекламе.

Спортсмены представили витаминный напиток немецкой компании LaVita, которая в текущем сезоне является спонсором Международного союза биатлонистов. 

Нойнер – двукратная олимпийская чемпионка и 12-кратная чемпионка мира. Завершила карьеру в 2012 году. 

Опубликовала: Мария Величко
Источник: страница Йоханнеса Бо
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