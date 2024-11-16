Йоханнес Бо: «В нашей семье значение имеет последнее соревнование. Вот почему я надеюсь опередить Тарьея – чтобы он остался еще на сезон»

Йоханнес Бо рассказал, что хотел бы завершить карьеру вместе с братом Тарьеем.

31-летний Йоханнес и 36-летний Тарьей представляют сборную Норвегии по биатлону. В общем зачете Кубка мира-2023/24 они заняли первое и второе места соответственно.

«В нашей семье всегда было так, что значение имеет последнее соревнование. Поэтому я думаю, что если Тарьей победит меня в этом сезоне, он завершит карьеру. Вот почему я надеюсь опередить его – чтобы он остался еще на год.

Он потрясающе сильный спортсмен – и хорош физически, и быстр в стрельбе. Когда все складывается, его трудно обыграть, что он и показал в прошлом сезоне.

Конечно, я рад, [что он продолжает выступать]. Он невероятен в эстафетах. Мама всегда говорит: когда мы бегаем вместе, это укрепляет команду еще сильнее. И он – важная часть команды.

Когда ждешь хорошей борьбы, то это дуэль с Тарьеем. Битвы с ним будут самым сильным воспоминанием в моей карьере. Поэтому я держу кулаки за то, чтобы его последний сезон был еще впереди и мы смогли остаться вместе до самого конца», – сказал Йоханнес, отметив, что он сам думает о завершении карьеры в обозримом будущем.

«Я решил продолжить [выступления] еще на год и реально наслаждаюсь этим. Однако новый сезон пока не начался. Предыдущий был замечательным, и я все еще нахожусь на этой «волне».

Быть в национальной сборной вместе с братом – это фантастика. Он моложе на 5 лет, но мы в команде уже 12, и это выглядит как само собой разумеющееся. Если посмотреть со стороны, история довольно крутая», – отметил Тарьей.

Первый этап Кубка мира по биатлону стартует 30 ноября в Контиолахти.