Йоханнес Бо: «В нашей семье значение имеет последнее соревнование. Вот почему я надеюсь опередить Тарьея – чтобы он остался еще на сезон»
31-летний Йоханнес и 36-летний Тарьей представляют сборную Норвегии по биатлону. В общем зачете Кубка мира-2023/24 они заняли первое и второе места соответственно.
«В нашей семье всегда было так, что значение имеет последнее соревнование. Поэтому я думаю, что если Тарьей победит меня в этом сезоне, он завершит карьеру. Вот почему я надеюсь опередить его – чтобы он остался еще на год.
Он потрясающе сильный спортсмен – и хорош физически, и быстр в стрельбе. Когда все складывается, его трудно обыграть, что он и показал в прошлом сезоне.
Конечно, я рад, [что он продолжает выступать]. Он невероятен в эстафетах. Мама всегда говорит: когда мы бегаем вместе, это укрепляет команду еще сильнее. И он – важная часть команды.
Когда ждешь хорошей борьбы, то это дуэль с Тарьеем. Битвы с ним будут самым сильным воспоминанием в моей карьере. Поэтому я держу кулаки за то, чтобы его последний сезон был еще впереди и мы смогли остаться вместе до самого конца», – сказал Йоханнес, отметив, что он сам думает о завершении карьеры в обозримом будущем.
«Я решил продолжить [выступления] еще на год и реально наслаждаюсь этим. Однако новый сезон пока не начался. Предыдущий был замечательным, и я все еще нахожусь на этой «волне».
Быть в национальной сборной вместе с братом – это фантастика. Он моложе на 5 лет, но мы в команде уже 12, и это выглядит как само собой разумеющееся. Если посмотреть со стороны, история довольно крутая», – отметил Тарьей.
Первый этап Кубка мира по биатлону стартует 30 ноября в Контиолахти.
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