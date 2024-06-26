Дмитрий Лазовский: «Братья Бо – киборги, два топовых биатлониста мира. У них все можно смотреть, все изучать»

Теги Кубок мира по биатлону сборная Норвегии сборная Беларуси Тарьей Бо Йоханнес Бо Дмитрий Лазовский Биатлон

Белорусский биатлонист Дмитрий Лазовский назвал братьев Бо киборгами.

– Следите ли вы за гонками на Кубке мира сейчас?

– Да, слежу. Насколько возможности позволяют, стараюсь смотреть мужские гонки, анализировать что-то.

– Не скучно смотреть биатлон из-за доминирования норвежцев?

– У меня такого мышления нет. Скорее, происходит профессиональный сдвиг: начинаешь анализировать технику передвижения, изготовку, стрельбу, ход по трассе, какие тенденции в целом сейчас у них происходят. Понятно, за результатом смотришь, но это уже второстепенное. <...>

– Можете рассказать, чему можно научиться у Йоханнеса и Тарьея Бо?

– Ребята – киборги, два топовых биатлониста мира по прошлому сезону. У них все можно смотреть, все изучать: в чем прогрессировать, кто как двигается, как изготавливается, как к стрельбе подходит, – сказал Лазовский.

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