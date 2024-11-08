«Выдвижение назревало, мы живем в эпоху перемен в спорте». Губерниев о кандидатуре Дегтярева в главы ОКР

Дмитрий Губерниев связал с эпохой перемен кандидатуру Михаила Дегтярева в ОКР.

13 декабря пройдут выборы нового главы Олимпийского комитета России (ОКР). Действующий министр спорта РФ Дегтярев будет претендовать на пост.

«Выдвижение назревало, мы живем в эпоху перемен в спорте. Я это приветствую и не сомневаюсь, что Михаил Дегтярев будет классным, погруженным в дело главой ОКР вне отрыва от поста министра спорта.

Уверен, он будет продолжать работать на благо нашей страны и будет помогать российским спортсменам вернуться на международную арену. Я двумя руками за», – сказал комментатор Губерниев .

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