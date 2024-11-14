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Антон Бабиков: «Я бы сказал, что МЛКБ — это самый настоящий старт сезона. Это там дальше уже будут какие‑то неважные соревнования. Без шуток»

Антон Бабиков назвал Кубок МЛКБ настоящим стартом биатлонного сезона.

«Я бы сказал, что МЛКБ — это самый настоящий старт сезона. Это там дальше уже будут какие‑то неважные соревнования. Без шуток.

Понятно, что есть Кубок Содружества и какие‑то ключевые турниры для всех, но будет много гонок, которые придется пропускать. Где‑то это будет происходить из‑за морозов, где‑то — из‑за количества стартов.

Об этом уже все говорят, поэтому настраиваемся отработать так, как на самом важном старте», — сказал Бабиков.

ЯНГПУР Кубок МЛКБ пройдет в Ханты-Мансийске. 16 ноября состоятся масс-старты, 17 ноября – смешанная эстафета, в которой примут участие 15 команд из России и Беларуси. Биатлонисты будут представлять не регионы, а биатлонные клубы.

Опубликовала: Мария Величко
Источник: Матч ТВ
logoсборная России
logoАнтон Бабиков
logoМатч ТВ
Международная лига клубного биатлона
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