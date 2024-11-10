У экс-биатлонистки Романовой украли велосипед. Позже его нашли в ломбарде, а воров задержали

Экс-биатлонистке Яне Романовой вернули украденный у нее велосипед.

Об этом сообщает канал «Вести Омск». Транспортное средство похитили из подъезда в доме Романовой , после чего она обратилась в полицию.

Правоохранители изъяли записи с камер наблюдения. Выяснилось, что воры забирали непристегнутые велосипеды, а затем продавали случайным прохожим или сдавали в ломбарды.

В итоге были задержаны двое 28-летних мужчин, один из них только 1 октября освободился из колонии. Велосипед Романовой нашелся как раз в ломбарде и был возвращен хозяйке.

«Еще во времена, когда я была спортсменкой, всей нашей команде дарили такие велосипеды. Соответственно, я им пользуюсь уже более десяти лет. Это мой любимый вид транспорта после машины», – сказала Романова.

Романовой 41 год, она победитель этапа Кубка мира по биатлону и двукратный призер чемпионатов Европы. На Олимпиаде-2014 в Сочи стала серебряным призером эстафеты в составе сборной России, но позже команду лишили медали из-за допинговой дисквалификации Ольги Зайцевой.