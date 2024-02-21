Зайцева о серебре эстафеты Сочи-2014: «В нас не верили, в то, что будет медаль. На нас давили, что мы плохо тренируемся, что Пихлер – козел»

Ольга Зайцева поделилась воспоминаниями об эстафете в Сочи-2014.

На Олимпиаде 2014 года женская сборная России в составе , , и взяла серебро в биатлонной эстафете.

Команда лишилась награды после дисквалификации Зайцевой за нарушение антидопинговых правил.

«Реально в нас не верили, в то, что будет медаль. Потому что на нас давили, что мы плохо тренируемся, что [тренер ] Пихлер – козел. В моем восприятии так было!

Перезарядил – выдох, перезарядил – выстрел, перезарядил – промах! Я затянула на лежке, поэтому и промах», – сказала двукратная олимпийская чемпионка.

Зайцева о допинг-деле Сочи-2014: «Никогда не приму, что меня дисквалифицировали. Видно, что это дело сшито белыми нитками»