Зайцева о серебре эстафеты Сочи-2014: «В нас не верили, в то, что будет медаль. На нас давили, что мы плохо тренируемся, что Пихлер – козел»

Теги Ольга Зайцева Сочи-2014 сборная России жен Яна Романова Ольга Вилухина Вольфганг Пихлер Екатерина Шумилова Биатлон

Ольга Зайцева поделилась воспоминаниями об эстафете в Сочи-2014.

На Олимпиаде 2014 года женская сборная России в составе Яны Романовой, Екатерины Шумиловой, Ольги Вилухиной и Зайцевой взяла серебро в биатлонной эстафете.

Команда лишилась награды после дисквалификации Зайцевой за нарушение антидопинговых правил.

«Реально в нас не верили, в то, что будет медаль. Потому что на нас давили, что мы плохо тренируемся, что [тренер Вольфганг] Пихлер – козел. В моем восприятии так было!

Перезарядил – выдох, перезарядил – выстрел, перезарядил – промах! Я затянула на лежке, поэтому и промах», – сказала двукратная олимпийская чемпионка.

Зайцева о допинг-деле Сочи-2014: «Никогда не приму, что меня дисквалифицировали. Видно, что это дело сшито белыми нитками»

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7 комментариев
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а оказалось, что не он козел, а я коза, добавила Зайцева 😂
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Тут да, то что позволял себе губерниев в адрес членов сборной России описать сложно. В нынешнее время его клеймили бы предателем и выслали из страны, как участников голой вечеринки.
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А оказалось, что Пихлер ваш коз ел отпущения.
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Я зайка, он козел
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Пихлер не козел !!!
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Пихлер, стандартный слив забугорного тренера от совкового окружения. Тем более Губер, отлично выполняет заказы, как конферансье.
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Ответ Владддд
Тут да, то что позволял себе губерниев в адрес членов сборной России описать сложно. В нынешнее время его клеймили бы предателем и выслали из страны, как участников голой вечеринки.
Вообще не понятно, кто разрешал губеру такое поведение , там же ненависть к Пихлеру зашкаливала, вот кого нужно было на детекторе проверять, так это Димана.
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