Летний биатлон. Чемпионат Франции. Мишлон и Перро выиграли гонки преследования, Симон и Фийон-Майе – 2-е
Перро и Мишлон выиграли гонки преследования на чемпионате Франции по летнему биатлону.
Летний биатлон
Чемпионат Франции
Гонка преследования
Мужчины
1. Эрик Перро – 30.05,7 (3)
2. Кентен Фийон-Майе – 15,5 (3)
3. Оскар Ломбардо – 1.18,7 (1)
4. Фабьен Клод – 1.34,6 (3)
5. Эмильен Жаклен – 1.54,7 (6)
6. Антонин Гигонна – 2.15,9 (5)...
9. Эмильен Клод – 2.43,8 (6)
Женщины
1. Осеан Мишлон – 30.30,4 (3)
2. Жюлия Симон – 24,4 (1)
3. Жанна Ришар – 30,5 (2)
4. Лена Хекки-Гросс – 34,0 (1)
5. Анаэлль Бонду – 57,8 (3)
6. Камиль Бене – 1.14,4 (1)
7. Жилонн Гигонна – 1.43,3 (2)
8. Вольдия Галмас Полен – 2.08,5 (2)
9. Элиза Гаспарин (Швейцария) – 2.35,3 (2)
10. Аита Гаспарин (Швейцария) – 2.48,6 (5)...
12. Хло Шевалье – 2.57,1 (5)...
14. Софи Шово – 3.29,9 (7)
Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: Sports
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