Летний биатлон. Чемпионат Франции. Мишлон и Перро выиграли гонки преследования, Симон и Фийон-Майе – 2-е

Перро и Мишлон выиграли гонки преследования на чемпионате Франции по летнему биатлону.

Летний биатлон

Чемпионат Франции

Гонка преследования

Мужчины

1. Эрик Перро – 30.05,7 (3)

2. Кентен Фийон -Майе – 15,5 (3)

3. Оскар Ломбардо – 1.18,7 (1)

4. Фабьен Клод – 1.34,6 (3)

5. Эмильен Жаклен – 1.54,7 (6)

6. Антонин Гигонна – 2.15,9 (5)...

9. Эмильен Клод – 2.43,8 (6)

Женщины

1. Осеан Мишлон – 30.30,4 (3)

2. Жюлия Симон – 24,4 (1)

3. Жанна Ришар – 30,5 (2)

4. Лена Хекки-Гросс – 34,0 (1)

5. Анаэлль Бонду – 57,8 (3)

6. Камиль Бене – 1.14,4 (1)

7. Жилонн Гигонна – 1.43,3 (2)

8. Вольдия Галмас Полен – 2.08,5 (2)

9. Элиза Гаспарин (Швейцария) – 2.35,3 (2)

10. Аита Гаспарин (Швейцария) – 2.48,6 (5)...

12. Хло Шевалье – 2.57,1 (5)...

14. Софи Шово – 3.29,9 (7)