Тамара Дербушева: «Нынешние результаты – звоночек для меня, что не нужно бояться работать и стрелять увереннее»

Тамара Дербушева прокомментировала победу в индивидуальной гонке на ЧР.

Дербушева выиграла гонку с двумя промахами, опередив Викторию Сливко на 4,7 секунды.

«Смотрела на табло, пыталась определить, где я еду. В конце мне очень кричали.

Тренировались, старались, готовились. Все хорошо. У нас ветер не сильно менялся. Смотрели гонку парней, там некоторые допускали по два промаха. Кирилл Бажин дал нам сегодня старт, хотели за ним повторить.

Нынешние результаты – звоночек для меня, что не нужно бояться работать и стрелять увереннее. Радовалась, что более-менее удалась первая часть прошлого сезона, старались это повторить», – сказала биатлонистка в эфире «Матч ТВ».