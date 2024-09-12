Тамара Дербушева: «Нынешние результаты – звоночек для меня, что не нужно бояться работать и стрелять увереннее»
Тамара Дербушева прокомментировала победу в индивидуальной гонке на ЧР.
Дербушева выиграла гонку с двумя промахами, опередив Викторию Сливко на 4,7 секунды.
«Смотрела на табло, пыталась определить, где я еду. В конце мне очень кричали.
Тренировались, старались, готовились. Все хорошо. У нас ветер не сильно менялся. Смотрели гонку парней, там некоторые допускали по два промаха. Кирилл Бажин дал нам сегодня старт, хотели за ним повторить.
Нынешние результаты – звоночек для меня, что не нужно бояться работать и стрелять увереннее. Радовалась, что более-менее удалась первая часть прошлого сезона, старались это повторить», – сказала биатлонистка в эфире «Матч ТВ».
Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: Sports
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