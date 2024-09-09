Расписание трансляций чемпионата России по летнему биатлону в Красноярске
С 12 по 15 сентября в Красноярске пройдет чемпионат России по летнему биатлону
Альфа-Банк Чемпионат России по летнему биатлону-2024
Красноярск
Расписание трансляций
12 сентября, четверг
Индивидуальная гонка, мужчины
9:00 Матч ТВ, Матч! Арена
Индивидуальная гонка, женщины
12:00 Матч ТВ, Матч! Арена
14 сентября, суббота
Спринт, мужчины
9:00 Матч ТВ, Матч! Арена
Спринт, женщины
12:00 Матч ТВ, Матч! Арена
15 сентября, воскресенье
Эстафета, мужчины
9:00 Матч ТВ, Матч! Арена
Эстафета, женщины
12:00 Матч ТВ, Матч! Арена
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала гонок – московское. Указаны только прямые трансляции.
Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: Sports
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