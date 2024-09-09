Расписание трансляций чемпионата России по летнему биатлону в Красноярске

С 12 по 15 сентября в Красноярске пройдет чемпионат России по летнему биатлону

Альфа-Банк Чемпионат России по летнему биатлону-2024 Красноярск Расписание трансляций 12 сентября, четверг Индивидуальная гонка, мужчины 9:00 Матч ТВ, Матч! Арена Индивидуальная гонка, женщины 12:00 Матч ТВ, Матч! Арена 14 сентября, суббота Спринт, мужчины 9:00 Матч ТВ, Матч! Арена Спринт, женщины 12:00 Матч ТВ, Матч! Арена 15 сентября, воскресенье Эстафета, мужчины 9:00 Матч ТВ, Матч! Арена Эстафета, женщины 12:00 Матч ТВ, Матч! Арена ПРИМЕЧАНИЕ : время начала гонок – московское. Указаны только прямые трансляции.