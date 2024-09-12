Виктор Майгуров: «Если будет заявка от Красноярска на зимние взрослые соревнования, мы с удовольствием ее рассмотрим»

Виктор Майгуров оценил, как проходит летний чемпионат России в Красноярске.

«По моей оценке, здесь очень хорошая команда, которая независимо от вида спорта знает, чем занимается. Готов поставить «десятку» работе оргкомитета. С нашей стороны нет никаких вопросов.

Что касается зимы, то этот сезон у нас уже распланирован, изменения могут быть только в случае форс-мажора. В марте мы проведем здесь первенство России среди юношей 17-18 лет.

Что касается взрослых соревнований зимой, если будет заявка от Красноярска при планировании календаря на следующий сезон, мы с удовольствием ее рассмотрим.

Последнее время у нас сложилась традиция проводить зимние чемпионаты России по очереди в Ханты‑Мансийске и Тюмени — это связано с погодными условиями, ведь там гарантирован снежный покров. Но нам никто не мешает вносить те или иные изменения.

Логистика имеет значение для передвижения команд, но мы можем выстроить (календарь) так, чтобы в марте соревнования проходили в восточном направлении», – сказал глава Союза биатлонистов России.