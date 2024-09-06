Латыпов о 8-м месте в спринте: «Начало такое себе. Есть две гонки собраться, потом чемпионат России»

Эдуард Латыпов оценил выступление в спринте на Кубке Содружества в Красноярске

Биатлонист занял 8-е место, допустив три промаха.

– Как оцените свое выступление в спринте?

– Плохо, не получилось. Первая гонка не зашла. Начало такое себе. В любом случае, работаем, есть две гонки собраться, потом чемпионат России. Конечно, есть какие‑то плюсы, но минусов больше.

– Какие плюсы?

– Стрельба была достаточно быстрой. Промахи были недалекие, габариты, немного не хватало удержания, из‑за быстроты стрельбы не хватило качества. Поэтому работать надо над этим. Думаю, что спустя старты будет полегче.

– Сегодня все лидеры промахивались, и Смольский победил, допустив промах. С чем это может быть связано?

– Здесь более агрессивный подход к рубежу, после спуска резкий подъем, это немножко сбивает в плане подхода. Необходимо найти нужный момент, как в него зайти, поэтому не всегда можно подстроиться. Может быть, с этим связан какой‑то тремор и тяжесть в стрельбе, – сказал Латыпов.